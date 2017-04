Algoritme voorspelt wanneer u ruzie krijgt met uw partner

Je partner komt binnen, kijkt boos naar je en slaat hard de deur toe. Een signaal of gewoon toeval? 'Misschien zou het handiger zijn als je op voorhand een notificatie op je smartphone krijgt wanneer je partner slechtgezind is', dachten onderzoekers van de University of Southern California. Daarom werkte een team van psychologen en ingenieurs samen om een systeem te ontwikkelen dat als een soort seismometer de 'schokken' binnen een relatie opmeet.

De ingenieurs programmeerden het algoritme erachter. De psychologen hebben het systeem één dag uitgetest op 34 koppels. Daaruit bleek dat het algoritme met een nauwkeurigheid tot 79.3 procent kon voorspellen of de partners ruzie zouden krijgen. Het algoritme maakt gebruik van data die opgemeten werd door hun smartphone en een aantal wearables: onder meer hun lichaamstemperatuur, hartslag, GSP-coördinaten en stemgeluid werden voortdurend opgenomen.

De ontwikkeling van algoritmes om ruzies automatisch te detecteren, is niet nieuw binnen het onderzoeksgebied van machine learning. Dit is echter de eerste keer dat zo'n techniek werd uitgetest in een reële omgeving. Eén van de moeilijkheden daarbij is dat ruzies al bij al niet zo vaak voorkomen. Van de 34 koppels waren er 'slechts' 19 die op de dag van het experiment ruzie maakten. Enkel deze werden in de statistieken opgenomen - de nauwkeurigheidsgraad moet dan ook met een korreltje zout genomen worden. Bovendien is het niet altijd even gemakkelijk om het verschil te detecteren tussen partners die ruzie beginnen maken en andere activiteiten waarbij de hartslag zal stijgen (zoals partners die aan het sporten zijn). Tenslotte maken verschillende mensen ruzie op een verschillende manier.

Adela Timmons, één van de betrokken psychologen, benadrukt het belang van hun onderzoek. Ze wijst erop dat te veel geruzie stress en gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. Hun systeem zou in de toekomst kunnen gebruikt worden om te anticiperen op dergelijke conflicten. Bijvoorbeeld door partners erop te wijzen niet meteen in discussie te gaan als hun wederhelft zich in een prikkelbare toestand bevindt. In een volgende fase willen de onderzoekers hun algoritme uittesten op ouder-kind-relaties.