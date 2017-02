Alleen nog e-facturatie bij Vlaamse Overheid

De stap naar e-facturatie wordt al enkele jaren genomen. Sinds 1 januari 2015 moeten alle aankoopdiensten van de Vlaamse administratie, inclusief VRT en De Lijn, elektronische facturen kunnen ontvangen. In de maand december van dat jaar ontving de overheid al 25.000 elektronische facturen. Dat is intussen meer dan verdubbeld tot 60.000 voor december 2016.

Dat cijfer zal ongetwijfeld toenemen want de Vlaamse overheid geeft elektronische facturen een nieuw duwtje in de rug. Eind december werd vastgelegd dat leveranciers bij nieuwe overheidsopdrachten alleen nog een volwaardige e-factuur mogen aanleveren. Enige uitzondering zijn bedragen onder de 8.500 euro van micro-ondernemingen.

Die e-facturen worden aangeleverd als xml-bestand via het Mercurius-platform, dat op zijn beurt sinds april vorig jaar is uitgebreid naar een volwaardig e-invoicingplatform dat voldoet aan PEPPOL, de Europese standaard voor elektronische facturen. Ook de Federale overheid zal dit platform, dat wordt beheerd door Fedict, op termijn gebruiken.

Elektronische facturen aanvaarden wordt opgelegd door een Europese richtlijn uit 2014. Lidstaten hebben in principe tot 27 november 2018 om dat te doen, maar Vlaanderen gaat sneller want digitale facturen kunnen geld besparen.

Jaarlijks komen er bij de Vlaamse overheid zo'n 700.000 facturen en kredietnota's binnen. Minister-President Geert Bourgeois zei in 2013 al dat die digitaal behandelen 4,8 miljoen euro per jaar kan besparen. Bovendien zorgen ze er voor dat de overheid minder vaak te laat betaalt.

Dit artikel verscheen eerder in Data News in de gedrukte versie van Data News in de rubriek 'Een jaar later'.