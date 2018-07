Alphabet wil het luchtruim veroveren met twee nieuwe bedrijven

Alphabet werkt al langer aan ballonnen om internet te leveren op moeilijk bereikbare gebieden (project Loon) en aan drones die pakketjes moeten leveren (project Wing). Die maakten tot nog toe deel uit van X, de tak die alle experimentele activiteiten herbergt. Nu heeft Alphabet beslist dat beide projecten volwassen genoeg zijn om op eigen benen te staan. Dat deed het eerder ook al met Waymo (zelfrijdende auto's), Chronicle (cyber security) en Verily (gezondheidszorg). Andere projecten uit de koker van X, zoals de Google Glass, raakten dan weer nooit verder dan deze ontwikkelingsfase en groeiden nooit uit tot zelfstandig bedrijf.

Ballonnen

Loon is een geesteskind van Sergei Brin, mede-oprichter van Google. Hij wil via ballonnen internet beschikbaar stellen in dunbevolkte gebieden en landen zonder een goede infrastructuur. De wifi-apparatuur in de ballonnen wordt van stroom voorzien door middel van zonne-energie. Volgens de BBC hebben de ballonnen al meer dan 24 miljoen kilometer gevlogen. De langste vlucht duurde bijna 190 dagen. Vorig jaar werden de stratosferische ballonnen nog ingezet om internet te leveren in het door een orkaan verwoeste Puerto Rico en in het overstroomde Peru.

Facebook had een soortgelijk idee: internet aanbieden via autonome door zonne-energie-aangedreven reuzedrones, maar zette dat project vorige maand stop.

Drones

Met Wing maakt Alphabet dan weer drones die verticaal kunnen opstijgen en die pakketjes zelfstandig op de grond kunnen afzetten. Tegelijk ontwikkelt het ook een platform om de drones te laten navigeren langs elkaar, langs vliegtuigen en langs obstakels zoals bomen, gebouwen en hoogspanningsleidingen.

"Nu de fundamentele technologie voor beide projecten ontworpen is, zijn Loon en Wing klaar om hun producten naar buiten te brengen. Dat kan best gedaan worden buiten de omgeving van X, want die is enkel op prototyping gefocust", licht X-directeur Astro Teller toe in een blog.

Bij een zelfstandig bedrijf hoort ook een CEO. Alastair Westgarth zal de nieuwe topman van Loon worden, terwijl James Ryan Burgess zich voortaan CEO van Wing mag noemen.