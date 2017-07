Amazon breekt record op Prime Day

Amazon gaf zelf een terugblik op de verkoopdag. Het bedrijf noemt geen eindbedrag, maar analisten schatten dat Amazon in 30 uur tijd ongeveer 1 miljard dollar heeft verdiend. Dat is omgerekend bijna 900 miljoen euro.

Prime Day is een 30 uur durende uitverkoop, waarmee Amazon klanten aan zich wil binden. Het populairste product was de slimme speaker Echo Dot, die 30 procent was afgeprijsd. Door de kortingen lijdt Amazon wat verlies op zo'n dag, maar dat wordt in de rest van het jaar ruimschoots goedgemaakt.