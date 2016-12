Amazon doet eerste levering per drone

De levering gebeurde op 7 december in de regio Cambridge, in het Verenigd Koninkrijk. Het pakje, een videostreaming-stick en een zak popcorn, werd dertien minuten na bestelling geleverd aan een particulier. Nu de eerste test van "Amazon Prime Air" positief is verlopen, wil het bedrijf de dienst uitrollen naar andere regio's in het land. De drones kunnen pakjes tot 2,3 kilogram vervoeren.

Amazon maakte deze zomer haar plannen bekend, die ze uitrolt in samenwerking met de Britse regering.

Er zijn nog meer bedrijven die gebruik willen maken van drones om hun spullen af te leveren. Zo heeft Alphabet, het moederhuis van Google, het 'Wing'-project lopen met de Amerikaanse luchtvaart. En ook de supermarktketen Wal-Mart en pakjesleverancier DHL onderzoeken leveringen per drones. (Belga/PVL)