Amazon en Tesla op lijst van twaalf meest gevaarlijke werkplaatsen in de VS

De Amerikaanse 'National Council for Occupational Safety and Health' (COSH) heeft een lijst opgesteld van de twaalf meest gevaarlijke werklocaties in de Verenigde Staten, genaamd de 'Dirty Dozen'. De lijst wordt samengesteld op basis van de risico's in fabrieken en logistieke centra van bedrijven.

Ultrasone armbanden

Volgens de COSH behoren Amazon en Tesla tot de lijst omwille van het bovengemiddeld aantal kwetsuren bij werknemers, de onnodige risico's waaraan werknemers worden blootgesteld, en het gebrek aan arbeidsbemiddeling. De organisatie heeft zich voor haar onderzoek enerzijds gebaseerd op feedback van lokale groepen die veiligheid op de werkplaats nastreven, en daarnaast heeft ze ook cijfers bestudeerd van gerapporteerde ongevallen.

COSH merkt op dat sinds 2013 zeven werknemers van Amazon zijn overleden op het werk. Het bedrijf kent een enorme arbeidsdruk om targets te halen, en dat leidt tot harde werkomstandigheden. De arbeidsorganisatie heeft ook haar bedenkingen bij een experiment van Amazon, waarbij het ultrasone armbanden test die de activiteiten van werknemers tot in detail nagaat.

Onnauwkeurig rapporteren

Ook Tesla legt heel slechte cijfers voor wat werkongevallen betreft. Volgens COSH lag het aantal ongevallen 2016 in de fabrieken van het bedrijf 31 procent hoger vergeleken met andere autoconstructeurs. Daarnaast bleek dat er bij Tesla 83 procent meer ongevallen plaatsvinden met ernstige gevolgen vergeleken met de concurrentie.

COSH stelt ook dat recentere cijfers die verbetering tonen niet representatief zouden zijn, omdat onderzoek van undercoverjournalisten van de nieuwssite Reveal heeft aangetoond dat Tesla het voorbije jaar niet op een correcte manier gerapporteerd heeft over werkongevallen.

Transparantie

Tesla heeft bij de techsite Gizmodo gereageerd op de kritiek uit het rapport van COSH. Een woordvoerder heeft doorverwezen naar een verklaring op de website van Tesla, waarin gereageerd wordt op het artikel van Reveal. "Het rapport suggereert dat Tesla werkongevallen bewust op een foute manier rapporteert om een beter beeld van de werkelijkheid te scheppen. Tesla gelooft in transparantie, en we zouden het publiek nooit bewust een verkeerd beeld willen geven over de veiligheid van onze werknemers."

Verder bestaat de verklaring van Tesla uit een lijst waarin het alle beschuldigingen weerlegt. Amazon heeft nog niet gereageerd.