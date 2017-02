Amazon gaat concurrentie met Skype en Cisco aan

Chime: zo heet de nieuwe applicatie van Amazon waarmee zakelijke gebruikers kunnen bellen mét beeld. De applicatie biedt volgens Amazon "een veiliger alternatief" voor bijvoorbeeld Skype for Business van Microsoft (het voormalige Lync, nvdr) en GoToMeeting van softwarebedrijf Citrix. Maar Chime zit ook voluit in het vaarwater van het populaire WebEx en Spark van Cisco. Maar ook Slack biedt sinds kort videochatmogelijkheden.

In totaal kunnen zestien mensen tegelijk deelnemen aan een Chime-gesprek. Daarvoor moeten ze wel gebruikmaken van de desktopapplicatie, want de mobiele app ondersteunt vooralsnog slechts acht gebruikers per sessie. Om de privacy van chats te kunnen waarborgen, maakt Amazon gebruik van 256-bit encryptie. Die zelfde mate van versleuteling gebruikt Amazon ook voor zijn andere zakelijke diensten.

Er is een gratis 'Basic'-versie die chatgesprekken (tekst, beeld, geluid) toelaten tot maximaal twee deelnemers. Amazon wil de concurrentie zeker ook pakken op prijs. Bedrijven kunnen al met de 'Plus-'versie van Chime aan de slag voor 2,50 dollar (zo'n 2,35 euro) per gebruiker terwijl bijvoorbeeld een zakelijk Skype-account al snel het dubbele kost.

Amazon ziet in Chime een manier om "frustratievrij te vergaderen waar je je ook bevindt": een argument dat Cisco pas nog bovenhaalde bij de lancering van Spark Board. Chime biedt onder meer ondersteuning voor schermdelen, remote desktop, het opnemen van vergaderingen of het jezelf automatisch laten opbellen van zodra een vergadering begint - zonder dat je nog een pincode hoeft in te tikken. Het lijkt er op dat de strijd voor de next-gen vergaderruimte nu helemaal opengebroken is.