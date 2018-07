'Amazon gaat goedkope netwerkswitches verkopen'

Nieuwssite The Information kon iemand spreken met kennis van Amazon's plannen en met iemand die gebriefd werd over het project. Volgens hen zou Amazon in de komende 18 maanden met eigen netwerkswitches naar de markt trekken.

De switches zouden merkloos (white-box) zijn en draaien op open source software, met ingebouwde verbindingen naar de clouddiensten van AWS. Een netwerkswitch maakt het mogelijk om verkeer binnen je datacenter of datacenters te sturen en verplaatsen. Specifiek moet de hardware het makkelijker maken om verkeer te beheren tussen je eigen private cloud en een publieke oplossing zoals AWS.

Opmerkelijk: volgens diezelfde bronnen mikt Amazon daarbij op een prijspunt dat 70-80 procent goedkoper ligt dan wat Cisco aanbiedt. Reuters merkt intussen op dat de aandelen van Cisco, Arista Networks en Juniper Networks zijn gedaald in reactie op het nieuws.