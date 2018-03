Amazon gaat in Parijs samenwerken met Monoprix

Begin deze maand liet het hoofd van Amazon Frankrijk al optekenen dat de ecommerce gigant kijkt naar supermarkten in Frankrijk. Op dat moment was het nog onduidelijk of het om een samenwerking zou gaan, of om een overname zoals Amazon in de VS met Whole Foods heeft gedaan.

Vandaag blijkt het dat eerste te zijn. Amazon zal producten van Monoprix via Prime Now aanbieden. Die worden via de Prime Now app of een aparte website besteld en thuis afgeleverd. De dienst beperkt zich wel enkel tot Parijs.

Monopix ziet de deal als een uitbreiding van zijn omnichannel strategie. Voor Amazon is het een stevige voet aan wal in de Franse (en bijgevolg Europese) markt.