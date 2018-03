Amazon lonkt naar Franse supermarkten

In de Franse krant Journal du Dimanche zegt Frederic Duval, algemeen directeur voor Amazon in Frankrijk, dat de online retailer sterk focust op voedsel. Dat is het geval sinds het bedrijf in september 2016 begon met Amazon Fresh in de VS. De overname van supermarktketen Whole Foods vervolledigt dat.

Zonder heel concreet te zijn, laat Duval weten dat Amazon in Frankrijk gelijkaardige stappen wil zetten. "We zouden de dienst graag in Frankrijk willen lanceren, maar alles op zijn tijd. Zo'n lancering zou gecombineerd gaan met een investering", klinkt het.

Of dat betekent dat Amazon effectief een supermarktketen zal overnemen is niet zeker. De plannen zijn er, maar zijn nog niet voor meteen. Wel merkt Reuters op dat de uitspraak er komt kort nadat de Franse supermarktketen Systeme U vorige week zei dat het een mogelijke deal met Amazon bespreekt over het leveren van voedsel.

Amazon kondigde eerder al tweeduizend jobs aan in Frankrijk en trof een regeling met de Franse belastingautoriteiten.