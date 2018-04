Amazon maakt verlies buiten de VS

Uit de kwartaalresultaten van Amazons eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat de wereldwijde omzet van het bedrijf met 43 procent is gestegen vergeleken met een jaar eerder, tot 51 miljard dollar. Amazon heeft die cijfers vooral te danken aan zijn sterke positie in Noord-Amerika. Het bedrijf is continu bezig met zijn diensten uit te breiden in de VS met bijvoorbeeld een grotere focus op voeding. Amazon nam dit jaar ook de bedrijven Blink en Ring over, en zet zo meer in om zijn smarthome-technologie.

Maar internationaal ziet het plaatje er anders uit, want het bedrijf noteerde een verlies van 622 miljoen dollar buiten thuisbasis Noord-Amerika. Amazon is in veel landen pas veel later verschenen, en moet daarom afrekenen met gevestigde lokale concurrenten. Opvallend is wel dat de verliescijfers sterk toenemen, want in 2016 rapporteerde het bedrijf een verlies van 121 miljoen dollar buiten Noord-Amerika.

Amazon legt dan ook de focus op investeren, en dat blijkt uit zijn kasstroomcijfers, waarin uitgaven tegen inkomsten afgewogen worden. De kasstroom nam dit jaar af tot 7,3 miljard dollar vergeleken met 10,1 miljard in 2017. Een laatste opvallende groeifactor is Amazon Web Services (AWS), de clouddiensten van het bedrijf. AWS zorgde dit kwartaal voor een groei in verkoop van 49 procent. AWS droeg bij tot 11 procent van de totale omzet van Amazon.