Amazon neemt Arabische Souq.com over

Het in Dubai gevestigde Souq.com onststond in 2005 en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste onlinemarktplaats van de Arabische wereld, met maandelijks meer dan 45 miljoen bezoekers. Meer dan 400.000 producten worden via Souq.com aangeboden, gaande van elektronica, kleding en huishoudelijke artikelen tot schoonheidsproducten.

Voor Amazon is het alvast een manier om zijn activiteiten uit te breiden naar nieuwe, opkomende markten. Het bedrijf is bijvoorbeeld ook aan het uitbreiden in Mexico, China en India, nu de traditionele markten van de VS en Europa zachtjesaan verzadigd zijn. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is de e-commerce nog een vrij kleine markt, waar Amazon hoopt erg snel te groeien.

De overname moet nog dit jaar worden afgerond.