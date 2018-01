Amazon opent deuren van eerste kassaloze supermarkt voor grote publiek

Amazon verkocht al langer boodschappen via zijn webwinkel, maar het bedrijf stelde naar eigen zeggen vast dat de meeste klanten nog altijd hun boodschappen bij fysieke supermarkten willen doen. Gedurende vijf jaar heeft Amazon dus gewerkt aan een manier waarmee het supermarkten een 'intelligentieboost' kan geven.

Slimme supermarkt

Het resultaat: de Amazon Go-supermarkt van Seattle. Amazon had zijn winkel eerder al geopend voor haar eigen personeel, maar nu mag ook het grote publiek erheen. De slimme supermarkt is een nachtmerrie voor winkeldieven. Je gaat namelijk sowieso naar buiten zonder eerst langs de kassa te passeren.

Alcoholcontrole

De winkel zelf ziet eruit zoals elke doorsnee supermarkt, buiten de vele sensors in de winkelrekken en camera's aan het plafond gerekend. Die zorgen ervoor dat boodschappen automatisch via de Amazon Go-app worden afgerekend. Alvorens je de winkel betreedt, dien je je wel nog aan te melden met je smartphone via de applicatie.

Toch werkt er nog personeel in de slimme supermarkt. Sporadisch gaat een medewerker de boodschappen van een klant controleren, om na te gaan of de systemen het wel aan het rechte eind hebben. Amazon plaatste ook permanent een winkelbediende aan de afdeling 'alcoholische dranken' die, gewapend met een identiteitskaartlezer, een oogje in het zeil houdt.

Toekomstplannen

Het is nog niet helemaal duidelijk wat het bedrijf van Jeff Bezos uiteindelijk met Amazon-Go van plan is. Mogelijk wil Amazon dat winkelketens uiteindelijk onder licentie zullen gebruik maken van zijn technologie.

Eerder raakte al wel bekend dat Amazon overweegt om zijn Go-supermarkt ook in het Verenigd-Koninkrijk te openen. Het feit dat Amazon zijn medewerkers vijf jaar lang aan de technologie heeft laten werken, doet wel vermoeden dat het bedrijf op zijn minst nog meer plannen heeft met Amazon Go.