Amazon partnert met Duitse winkelgigant

In een eerste fase gaat Rossmann een kwart van zijn ongeveer 17.000-delig winkelaanbod via Amazon prime aanbieden in Berlijn. Het gaat daarbij om zaken als shampoo, tandpasta of haarlak. Die kunnen via Amazon Prime binnen 1-2 uur in de stad geleverd worden.

Het nieuws werd eerst gemeld door het Duitse vakblad Lebensmittel Zeitung maar ook Rossmann zelf kondigt intussen de mogelijkheid aan. Klanten kunnen van 8 uur 's morgens tot middernacht bediend worden.

Amazon werkte in Duitsland al samen met kleinere winkels maar deze keer gaat het bedrijf met de tweedegrootste winkelketen van het land in zee. In heel Europa telt het bedrijf 3.617 filialen.