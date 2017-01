Amazon patenteert vliegend warenhuis

Het plan lijkt pure science fiction. Het patent gaat over een 'Airborne fulfillment center (distributiecentrum) met onbemande vliegtuigen voor leveringen' en werd al in april aan Amazon toegewezen door het US Patent and Trademark Office, maar het wordt nu pas publiek gemaakt.

Op basis van de tekeningen die Amazon gebruikt gaat het om een soort zeppelin met daaronder een opslagplaats. Goederen die worden besteld kunnen per drone tot bij de klant worden gebracht. Maar drones kunnen ook nieuwe goederen tot bij de zeppelin brengen. Amazon spreekt in het patent zelfs over advertentieruimte op het vliegend distributiecentrum.

Hoe en wanneer Amazon haar vliegende winkel zal inzetten is onduidelijk. Patenten worden vaak jaren op voorhand aangevraagd zonder zekerheid dat ze ooit commercieel worden gebruikt. Maar het geeft wel aan dat Amazon ernstig blijft nadenken over de toekomst van retail in combinatie met drones.

De retailreus toonde in december nog een video van zijn eerste dronelevering in het Britse Cambridge. Maar drones zijn ondanks hun voordelen niet altijd geschikt voor lange afstanden, zeker niet naarmate het gewicht van een pakket toeneemt.

Een vliegend schip met bijvoorbeeld specifieke producten, zoals de nieuwste iPhone of Samsung Galaxy, kan helpen om in bepaalde steden veel toestellen op zeer korte tijd te verdelen. Maar in principe zou zo'n fulfillment center ook moeilijk bereikbare gebieden vlotter kunnen bedienen.