Amazon plant tweede hoofdkantoor in Noord-Amerika

Amazon vraagt de overheden van steden en staten om voorstellen te doen. Welke belastingvoordelen of subsidies het precies verlangt, is evenwel onduidelijk. In ruil belooft het e-commercebedrijf de lokale economie een fikse boost te geven.

In Seattle is het bedrijf een van de grootste werkgevers. "We verwachten dat het tweede hoofdkwartier evenwaardig zal zijn aan het hoofdkwartier in Seattle", zegt stichter en CEO Jeff Bezos.

Het e-commercebedrijf betrok onlangs nog een nieuw kantoorgebouw in Seattle van 150 meter hoog. In het gebouw bevinden zich 30 meter hoge bollen - Amazon noemt ze biosferen - waarin meer dan 300 plantensoorten uit de hele wereld zullen zijn ondergebracht tegen de opening in 2018.