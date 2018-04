Amazon Prime heeft 100 miljoen leden

Het is de eerste keer dat Amazon met cijfers over zijn leden komt. Amazon Prime is een abonnementendienst waarbij een klant onbeperkt gratis levering van pakjes krijgt, naast onder meer toegang tot de streamingdienst van Amazon.

In de VS kost een Prime abonnement zo'n honderd dollar per jaar. In België werd de dienst eind vorig jaar gelanceerd, en kost ze 49 euro per jaar. Voor Amazon zijn de Prime-leden dus voornamelijk de 'beste' klanten, die heel vaak online kopen. Ze vormen dus een goede inkomstenbron voor Amazon, en het aantal is best groot. Ter vergelijking, Netflix heeft wereldwijd zo'n 125 miljoen betalende abonnees, Spotify 71 miljoen.