Amazon RDS komt naar VMware

Amazon en VMware deden de aankondiging samen op VMworld. De Amazon Relational Database Service (RDS) kan zo worden ingezet in hybride omgevingen of in software defined datacenters waar ze op VMware draaien. Maar ze kunnen daar worden opgezet en geschaald, maar ook migreren naar AWS of de VMware cloud op AWS.

Voorlopig gaat het enkel om de aankondiging met een preview. Een exacte beschikbaarheid is nog niet voorhanden. Wel laten beide bedrijven dat er ondersteuning is voor Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL en MariaDB.

Naast de verdere samenwerking tussen AWS en VMware liet de virtualisatiespecialist op haar conferentie ook weten dat VMware Cloud op AWS voortaan beschikbaar is in de regio Asia-Pacific, vanuit Sidney. Ook neemt VMware CloudHealth over, een bedrijf dat de gezondheid van cloudsystemen kan monitoren.

Verder kondigt VMware onder meer nieuwe clouddiensten aan. Het gaat daarbij om VMware Cloud Assembly, Service Broker en Code Stream. Ook lanceert het Wavefront, een infrastructure monitoring tool die tot honderdduizend containers in één omgeving kan beheren.