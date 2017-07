Amazon rondt overname Souq.com af

Het in Dubai gevestigde Souq.com biedt 8.4 miljoen producten aan, gaande van elektronica, kleding en huishoudelijke artikelen tot schoonheidsproducten. Daarmee heeft het 78 procent van het e-commerceverkeer in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in handen.

In maart kondigde Amazon een overname aan. Die is nu officieel afgerond, waardoor de maandelijks meer dan 45 miljoen bezoekers van Souq.com hun aankopen via een Amazon-account kunnen doen.

Door de overname kan Amazon zijn activiteiten uitbreiden naar zeven nieuwe landen: De Verenigde Arabische Emeritaten, Saoedi-Arabië, Koeweit, Egypte, Bahrein en Qatar. Daar is de e-commerce nog een vrij kleine markt, waar Amazon hoopt erg snel te groeien.

"Het zijn spannende tijden voor de e-commerce in deze regio", vertelt Ronaldo Mouchawar, CEO van Souq.com, in een persbericht. "De integratie van Amazon's technologie met onze lokale expertise zal onze klanten een nog betere dienstverlening bieden."