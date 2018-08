'Amazon schuift concurrent Oracle aan de kant'

Dit melden anonieme interne bronnen aan CNBC. Al langer gaan er geruchten dat Amazon afscheid wil nemen van de databasesoftware van Oracle. CNBC meldt echter dat deze plannen nu concreet vorm beginnen te krijgen. Amazon zou grote delen van zijn interne infrastructuur al hebben verhuisd naar AWS.

Belangrijk om te weten in het verhaal is dat Amazon en Oracle de laatste jaren steeds fellere rivalen zijn geworden. Op Oracle Openworld vorig jaar wist Oracle-CTO en oprichter Larry Ellison nog regelmatig de spot te drijven met AWS. Het is dus geen verrassing dat Amazon afstapt van Oracle, maar evenmin dat een bron van CNBC laat weten dat Oracle niet kan schalen naar de noden van Amazon.

Migratie van e-commerce business

Wel zouden delen van Amazon's e-commerce business nog op Oracle software draaien. Ook deze software moet echter binnen 14 tot 20 maanden zijn gemigreerd. Een andere bron meldt dat Amazon al 'enige tijd' geen nieuwe technologie meer heeft ontwikkeld die gebruik maakt van Oracle software.

Een woordvoerder van Oracle wijst er in een verklaring echter op dat Amazon in de afgelopen jaren honderden miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in Oracle technologie. "We geloven niet dat Amazon Web Service een databasetechnologie heeft die in de buurt komt van de mogelijkheden van de Oracle database", aldus de verklaring.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.