Amazon stopt met onbeperkte opslag

Webgigant Amazon trekt de stekker uit de onbeperkte opslagdeal voor Amazon Drive. Tot voor kort konden klanten zo veel data op Amazon's servers zetten als ze zelf wilden, voor zestig dollar per jaar. Het bedrijf heeft dat nu aangepast naar twee paketten: tot 100GB voor 12 dollar per jaar, of tot 1TB voor 60 dollar per jaar. Elke extra TB kost 60 dollar, met een maximum van 30TB. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om Amazon Drive, de dienst die de webwinkel uit de grond stampte om te concurreren met Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive. Aan S3, de opslagdienst van Amazon Web Services, die door veel bedrijven wordt gebruikt, verandert voorlopig niets.

De nieuwe regeling gaat deze week in, maar gebruikers met een abonnement houden hun onbeperkte opslag nog tot dat contract afloopt. Voor gebruikers van Amazon Prime blijft de onbeperkte opslag voor foto's wel bestaan. Amazon introduceerde twee jaar geleden de webopslag zonder limieten voor particuliere gebruikers. Het is niet bekend waarom Amazon de verandering doorvoert al lijkt dat vooral een kwestie van houdbaarheid. Microsoft, dat enkele jaren geleden ook al een onbeperkte opslag aanbood, heeft die dienst bijvoorbeeld ook al ingetrokken. Met een prijs van 59,99 dollar voor 1TB blijft Amazon trouwens goedkoper dan concurrenten als Microsoft, Google en Dropbox.