Amazon stort zich op maaltijdboxen

Het nieuws komt er maar enkele dagen nadat Amazon zijn trademark registreerde voor een eigen maaltijddienst. Geselecteerde gebruikers doen aan de test mee. De webgigant heeft een assortiment van zeventien maaltijden. Ze variëren in prijs van 14,99 dollar to 18,99 dollar. Daarmee wordt Amazon een directe concurrent van andere maaltijdbezorgers als Blue Apron, HelloFresh, Sun Basket en Home Chef. Blue Apron, die vorige maand naar de beurs trok, zag zijn aandelen al meteen kelderen bij de aankondiging.

Amazon experimenteert al een tijdje met allerlei boodschappendiensten. Vorige maand nog nam het supermarktketen Whole Foods over, maar de gigant speelt ook met het idee van een kassaloze supermarkt, AmazonGo. Amazon baat ook een boodschappendienst uit, AmazonFresh, die verse producten uit de supermarkt bij mensen thuis bezorgt.

Internationaal

Die laatste wordt ondertussen steeds verder uitgerold in Europa.AmazonFresh is nu bijvoorbeeld beschikbaar in Hamburg. De bezorgdienst was al een paar maanden actief in Berlijn en Potsdam en heeft daar ongeveer 300.000 artikelen in het assortiment. Volgens Amazon worden boodschappen die voor het middaguur zijn besteld nog voor het avondeten bezorgd.

AmazonFresh begon in 2007 als proef in Seattle, de thuisstad van Amazon (net zoals de maaltijddienst die daar nu proef loopt). De afgelopen jaren werd de dienst uitgebreid naar steden als New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago, Londen en Tokio. Klanten moeten een abonnement bij Amazon Prime hebben om bij AmazonFresh te kunnen bestellen. Het is nog niet bekend wanneer AmazonFresh naar andere landen komt.

Amazon, ooit begonnen als onlineboekwinkel, breidt zich steeds verder uit. De webshop verkoopt ondertussen alles van grasmaaiers tot kledij en heeft een eigen luchtvaartmaatschappij opgericht om de pakketten te vervoeren. Het bedrijf verhuurt ruimte in de cloud, biedt muziek- en filmstreaming, heeft mobiele telefoons en e-readers en ontwikkelde de slimme assistent Alexa.