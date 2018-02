Amazon telt 1 miljard dollar neer voor slimme deurbel van Ring

Ring startte in 2012 met de verkoop van slimme deurbellen met bewegingssensors en een camera. Ondertussen breidde het bedrijf haar reeks producten uit met wifi-camera's en accessoires. Amazon zou 1 miljard dollar hebben geboden voor het bedrijf. Dat weet Reuters.

"Ring wil de misdaad in woongebieden helpen verminderen dankzij krachtige en voordelige line-up van smart home-producten. Op die manier hebben we een positieve impact op onze huizen, gemeenschappen en de wereld", schreef een woordvoerder van Ring in een verklaring. "We kunnen nog meer bereiken door samen te werken met een innovatief en klantgericht bedrijf zoals Amazon."

Ook Amazon reageerde op de overname. "Het is spannend om met dit getalenteerde team te werken", aldus een woordvoerder. "We willen Ring helpen in haar missie om huizen veiliger te maken". Eerder dit jaar nam Amazon met Blink al een gelijkaardige fabrikant over. Het bedrijf zou toen 90 miljoen dollar hebben betaald.

Er wordt verwacht dat Ring onder haar eigen merk nieuwe producten zal kunnen uitbrengen, maar dat het die producten wel zal moeten afstemmen op Alexa. Verder zal de start-up ook zijn technologie moeten delen met Amazon, want het bedrijf van Jeff Bezos verkooptal langer eigen slimme camera's en deurbellen.