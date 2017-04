Amazon-topman verkoopt miljard aan aandelen om te investeren in ruimtevaartbedrijf

Bezos, de op een na rijkste man ter wereld na Microsoft-oprichter Bill Gates, verwacht ongeveer 2,5 miljard dollar nodig te hebben voor de ontwikkeling van een raket die satellieten en op termijn mensen de ruimte in kan sturen.

Blue Origin heeft zich tot doel gesteld om in 2018 de eerste elf minuten durende suborbitale ruimtevlucht voor betalende passagiers te lanceren, zei hij op een Amerikaans symposium over ruimtevaart. Een trip zou 300.000 dollar kosten, en volgens Bezos zullen de passagiers volop van hun reis kunnen genieten door de grote ramen in de capsule, aldus persagentschap Bloomberg.

Bezos is echter niet de enige met die ambitie. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-CEO Elon Musk, plant volgend jaar een ruimtetocht voor twee toeristen rond de maan.