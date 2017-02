Amazon vecht voor Alexa's zwijgrecht

Amazons advocaten geven in hun betoog aan dat Alexa's opnames en antwoorden onder het 'First Amendment' vallen. Ze vragen dat de onderzoekers meer bewijs aanleveren dat de audio van belang is voor de rechtszaak.

Het redelijk beruchte 'First Amendment' van de Amerikaanse grondwet beschermt het recht op vrije meningsuiting. Amazon roept dat principe nu in voor de chatbot Alexa. "Het is ondertussen al meermaals vastgesteld dat het First Amendment niet alleen het recht op spreken van een individu beschermt, maar ook zijn of haar rechten om informatie en ideeën te ontvangen," schrijven Amazons advocaten in hun betoog. "Uiteindelijk moet het amendement het recht beschermen om materialen te doorzoeken en aan te kopen, zonder vrees voor de inmenging van de overheid." De advocaten geven aan dat Alexa-toestellen inzicht kunnen leveren in het leven van een persoon, en twee dagen aan audio zou een schending van privacy betekenen.

Hoewel het Amazon waarschijnlijk te doen is om het recht om zijn klantengegevens niet vrij te geven (denk ook aan de weerstand van Apple tegen het ontsluiten van telefoons van verdachten), vormt het wel een interessante case voor de toekomst van de vele 'luisterbots', zoals ook Googles Home en Microsofts Cortana. Stuk voor stuk zijn dat toestellen die zowat permanent meeluisteren. Als klanten weten dat de politie makkelijk die opnames kan opvragen, zou dat wel eens gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop ze de toestellen gebruiken, en ook hoe snel ze geneigd zijn die te kopen.

Interessant is dat Amazon wel bepaalde andere gegevens wilt overdragen aan het gerecht. Persoonlijke informatie van gebruikers en bijvoorbeeld aankoopgeschiedenis werden in het verleden al zonder veel gemor aan het gerecht overgemaakt.