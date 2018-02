Amazon verkoopt meer tablets in een dalende markt

De verkoop van tablets is nu al voor het dertiende kwartaal op rij aan een val bezig. Dat blijkt uit cijfers die IDC publiceerde over de wereldwijde markt in het vierde kwartaal van 2017.

Vorig jaar hebben fabrikanten 49.6 miljoen toestellen verkocht, tegenover 53.8 miljoen in 2016. Een daling van 7,9 procent. Voor haar onderzoek rekende IDC ook alle varianten op tablets, zoals tablets met toetsenborden die je kan elkaar kan loskoppelen. Bij die laatste categorie stelt het analistenbureau zelfs een stijging vast van 13 procent, vergeleken met het derde kwartaal van 2017.

Apple, Amazon en Samsung

Verder is het ook opmerkelijk dat Amazon voor het eerst Samsung passeert als twee grootste fabrikant van tablets. In het laatste kwartaal van vorig jaar steeg te verkoop van Amazon met 2,5 miljoen meer verkochte exemplaren dan het kwartaal voordien, ten opzichte van een daling bij Samsung van 1 miljoen minder verkochte exemplaren. Het bedrijf van Jeff Bezos is de enige grote fabrikant die een dergelijke toename in haar verkoop heeft vastgesteld.

Daarnaast is Apple bijna constant gebleven in de verkoop van iPads, en dat leverde het bedrijf een toename in marktaandeel op. 26,6 procent van de verkochte tablets in het afgelopen kwartaal waren iPads, en Amazon en Samsung hebben elk een marktaandeel van respectievelijk 15,6 procent en 14,1 procent.