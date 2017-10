Amazon weerlegt claims van Oracle: 'Veel geblaas'

Tijdens de openingskeynote van Ellison op Oracle Openworld haalde de CTO en oprichter van het bedrijf meermaals uit naar Amazon Redshift. Die zou niet echt elastisch zijn, terwijl je bij Oracle wel vlot het aantal processoren kan verhogen om tijdelijk zwaardere workloads te verwerken. Ook SAP kreeg daarbij een gelijkaardige veeg uit de pan.

"Dat is feitelijk fout. Met Amazon Redshift kunnen klanten de grootte van hun cluster veranderen wanneer ze willen, of rekenkracht apart van opslagruimte schalen met Redshift Spectrum." Aldus een woordvoerder van Amazon tegenover verschillende Amerikaanse techsites waaronder Techcrunch en Business Insider.

Ellison haalde tijdens zijn presentatie meermaals uit naar concurrent Amazon. Volgens hem kan de technologie van Oracle dezelfde workload sneller en goedkoper uitvoeren. Tegelijk merkte hij fijntjes op dat Amazon vorig jaar voor 60 miljoen dollar aan Oracle producten en services kocht. "Ze zijn een van onze grootste klanten", klonk het.

Maar het moet daarbij gezegd worden dat het net Oracle is dat berucht staat voor zijn onaangekondigde prijsstijgingen of kleine lettertjes waardoor contracten plots stevig worden aangedikt. Dat terwijl Amazon zich net profileert als een goedkope oplossing voor bedrijven van elke omvang.

Het is niet de eerste keer dat Ellison, een van de meest flamboyante figuren in de tech-industrie, de aandacht trekt met markante uitspraken over zijn eigen producten of die van de concurrenten. Ook dat is Amazon niet ontgaan: "De meeste mensen weten al dat dit Larry is die klinkt als Larry, geen feiten, gewoon wilde beweringen en veel geblaas."