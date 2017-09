Amazon werkt aan slimme bril

In tegenstelling tot Google Glass zou de bril van Amazon geen scherm krijgen, maar volledig werken op basis van geluid. Een koptelefoon of oortjes komen er niet bij aan te pas, want de geluidstrillingen zullen door de bril rechtstreeks via het schedelbot naar de gehoorzenuw gestuurd worden. De bril krijgt de slimme assistentie van Alexa en kan op die manier met spraak bestuurd worden.

De slimme bril zou een probleem van Amazon kunnen oplossen: in tegenstelling tot concurrenten als Apple (Siri) en Google (Assistant), maakt het bedrijf geen eigen smartphones waarop het Alexa aan de man kan brengen. Amazon probeerde drie jaar geleden wel al eens de smartphonemarkt te betreden, maar haar 'Fire Phone' draaide uit op een flop. Met haar slimme luidspreker Echo, gekoppeld aan Alexa, kende het bedrijf veel meer succes. De populariteit daarvan zet Amazon er nu toe aan om alweer een nieuwe markt te betreden, die van de wearables.

Naast de bril wil Amazon ook een beveiligingscamera ontwikkelen die kan worden gekoppeld aan de Echo-apparaten, weet de Financial Times. In elk geval een van de twee producten zou nog voor het einde van het jaar op de markt moeten komen, en mogelijk allebei.