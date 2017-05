Amazon wil kassaloze supermarkt naar Europa brengen

Je scant je Amazon-account bij het binnenkomen van de supermarkt, je neemt uit de winkelrekken wat je nodig hebt en je verlaat de winkel zonder langs een kassa te passeren. Sensoren, camera's en algoritmes registreren alles wat je in je tas gestoken hebt en laten je winkelwaren verschijnen in het virtueel winkelwagentje van je app. Wanneer je buiten stapt, gaat het totaalbedrag automatisch van je rekening. Dat is het concept van Amazon Go.

Sinds december baat Amazon al één zulke supermarkt uit in Seattle, voor haar eigen werknemers. Aanvankelijk was het de bedoeling om de winkel in maart open te stellen voor het grote publiek, maar dat werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er loopt immers nog één en ander fout met de technologie wanneer er meer dan twintig mensen tegelijk aan het winkelen zijn.

Intussen blijkt wel dat Amazon er ook aan denkt in de toekomst slimme supermarkten in Europa te introduceren. Het liet hier namelijk haar reclameslogan en handelsmerken beschermen. Zo werd"No Lines, No Checkout. (No, Seriously)", de slogan waarmee Amazon momenteel reclame maakt, vrijdag geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft het bedrijf ook een aanvraag gedaan bij het EUIPO, het orgaan voor intellectueel eigendom in de EU. Amazon wil nog drie andere slogans laten beschermen, waaronder "Every Line is a Defect" .