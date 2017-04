Amazon wil kledingadvies geven via Echo Look

Volgens Amazon kan de 'Echo Look' je outfits beoordelen op basis van algoritmes die met advies van modespecialisten ontworpen zijn. Via de 'Style Check'-toepassing kan je twee outfits laten vergelijken om te bepalen welke er het beste uitziet. Je kan ook praten tegen de Echo Look om onder andere foto's te trekken van je outfit uit bepaalde hoeken, een 'lookbook' bij te houden en op basis daarvan aanbevelingen van outfits te krijgen die je misschien zou willen kopen.

Er zijn al enige tijd zorgen over de privacy-impact van zulke apparaten. Smarthubs zoals de Echo Look hebben immers een microfoon die altijd aanstaat. De camera van de Echo Look wordt volgens Amazon enkel geactiveerd na een stemcommando van de gebruiker.