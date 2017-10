Amerikaans hooggerechtshof bepaalt of Microsoft Ierse data moet overhandigen aan de FBI

Dit meldt Bloomberg. De zaak draait om e-mailgegevens van een Microsoft-gebruiker die in een datacenter van Microsoft in Ierland zijn opgeslagen. De FBI wil dat Microsoft deze data overhandigd. Microsoft stelt echter dat de FBI geen bevoegdheid heeft om deze gegevens op te vragen, aangezien deze buiten de VS zijn opgeslagen.

Hoger beroep

Eerder stelde een federale rechter Microsoft al in het gelijk en oordeelde dat de FBI inderdaad niet bevoegd is de gegevens op te vragen. De FBI ging hierop in beroep, waardoor het Amerikaanse Hooggerechtshof zich nu over de zaak zal buigen. Zowel de Ierse overheid als andere grote techbedrijven hebben zich al achter Microsoft geschaard.

Onlangs oordeelde een rechter in het Amerikaanse Philadelphia dat Google data die staat opgeslagen op servers buiten de VS wél moet overhandigen aan de FBI. Google is intussen in beroep gegaan tegen deze uitspraak.

