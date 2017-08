Amerikaans ministerie vraagt niet langer IP-adressen protestsite op

Het ministerie van Justitie heeft zijn informatieverzoek aan de webhoster van de site distruptj20.org aangepast. Het vraagt niet lange alle informatie over bezoekers, waaronder hun IP-adressen. Dat is goed nieuws voor DreamHost, het hostingbedrijf van de site, al is het nog niet van de rechtszaak vanaf.

Dreamhost kwam eerder met het nieuws naar buiten dat het ministerie hen een onderzoeksbevel had gestuurd waarmee alle informatie over bezoekers werd opgevraagd. Volgens de hoster gaat het om 1.3 miljoen IP-adressen en om duizenden contactgegevens en foto's, met de bedoeling om te bepalen wie de website heeft bezocht. Het hostingbedrijf heeft het verzoek afgewezen en kreeg daarbij de steun van een schare privacy-activisten.

Het ministerie spreekt dat nu tegen en heeft zijn onderzoeksbevel aangepast. Het meldt dat het niet wist dat Dreamhost zoveel informatie over bezoekers had, en dat het geen interesse heeft in de 1,3 miljoen IP-adressen. "De focus van de overheid in deze zaak ligt op de planning, organisatie en deelname van mensen aan de rellen op 20 januari 2017," schrijft het ministerie in een brief aan de rechtbank. DreamHost, van zijn kant, zegt dat het nieuwe verzoek nog altijd onwettig is. De zaak komt later deze week voor de rechter.