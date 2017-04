Amerikaans Pentagon versleutelt nog steeds niet zijn e-mails

Anderhalf jaar geleden onthulde nieuwswebsite Vice News dat het e-mailverkeer van de Amerikaanse inlichtingendiensten niet beveiligd was door eenvoudige versleutelingstechnologie, ofwel encryptie. De e-mails van soldaten bij het leger en de marine en zelfs agenten van de CIA en de FBI waren daarom makkelijk leesbaar indien ze onderschept werden. Vergelijk een niet-versleutelde e-mail met een ansichtkaartje in de post, aldus internetexpert Bruce Schneier: eenieder kan dat onderweg lezen.

Sindsdien hebben de meeste Amerikaanse veiligheidsdiensten die zogenaamde STARTTLS-versleuteling ingevoerd. Behalve dan het zogenaamde Defense Information Systems Agency (DISA), de afdeling van het ministerie van Defensie die het e-mailverkeer beheert. Dat schrijft Vice News op basis van eigen onderzoek.

Volgens de Democratische Senator Ron Wyden (Oregon) is het hoog tijd dat het Pentagon zijn correspondentie op slot doet. Zoveel zegt hij ook in een brief aan het DISA van vorige week: 'Het baart me zorgen dat het DISA geen gebruik maakt van eenvoudige, gebruiksvriendelijke en makkelijk te implementeren beveiligingstechnologie', zo citeert Vice News uit de brief. 'Zonder die versleuteling wordt niet-geheim e-mailverkeer nodeloos blootgesteld aan spionage door derden.'

Het DISA geeft voorlopig geen commentaar op de onthulling van Vice.