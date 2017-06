Amerikaanse hooggerechtshof gaat oordelen over Ierse e-maildata van Microsoft

Microsoft werd in 2014 door het Amerikaanse ministerie van Justitie opgedragen gebruiksgegevens te overhandigen. Microsoft weigert dit echter en stelt dat de data is opgeslagen op Ierse servers, waardoor het bedrijf aan het verzoek geen gehoor hoeft te geven. Een rechter oordeelde in juli 2016 in hoger beroep dat Microsoft had aangetekend dat Microsoft de data niet hoefde over te dragen.

Mogelijk impact op andere techbedrijven

Nu wil het Amerikaanse ministerie van Justitie dat het Amerikaanse hooggerechtshof zich over de zaak gaat buigen. Indien het hooggerechtshof de minister in het gelijk stelt, kan dit gevolgen hebben voor andere techbedrijven. Zij kunnen mogelijk eveneens gedwongen worden om data die zij buiten Amerikaanse landsgrenzen hebben opgeslagen, over te dragen aan de Amerikaanse autoriteiten.

Brad Smith, president en Chief Legal Officer van Microsoft, roept in een blogpost op nieuwe wetgeving op te stellen voor internationale dataverzoeken.

(in samenwerking met Dutch IT-channel)