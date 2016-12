Amerikaanse politie probeert moord op te lossen met Amazon Echo

Volgens The Information zou de politie in Bentonville, Arkansas, de audio van de Amazon Echo van James Bates in handen willen krijgen. Amazon heeft zijn aankoopgeschiedenis en accountinformatie al aan de autoriteiten overgedragen, maar wil de opnames die met de speaker gedaan zijn niet geven.

In februari werd Bates opgepakt op verdenking van de moord op Victor Collins, een collega van hem bij Walmart. Volgens de autopsie zou Collins in de hot tub van de verdachte gewurgd zijn.

Alexa

De speaker van Amazon bevat de slimme assistent Alexa, die je bij alledaagse vragen als 'wat is het weer?' en 'staat er file naar mijn werk?' kan helpen. Om hem te activeren zeg je 'Alexa', waarna je een opdracht kan geven. Hiervoor worden er door de speaker constant opnamen gemaakt om te luisteren wanneer 'Alexa' gezegd wordt. Amazon slaat niet al die opnames op, maar alles wat na de Alexa gezegd wordt staat wel op de servers van het bedrijf.

Volgens de politie die de zaak onderzoekt werd er op de avond van de moord muziek gestreamd, wat betekent dat de speaker wellicht geactiveerd werd door spraakopdrachten. De opnames die volgden wil de politie nu verkrijgen, maar Amazon wil hier niet aan meewerken, omdat er nog geen 'geen geldig en bindend juridische vraag' gekomen is zegt het bedrijftegen Buzzfeed.

De verdachte had meer smarthomeproducten, zoals een slimme watermeter. De politie heeft hierdoor al op kunnen maken dat er 500 liter water verbruikt is op de nacht van de moord. Aangezien het slachtoffer in de hot tub aangetroffen werd, denkt de politie dat de grote hoeveelheid water gebruikt is om sporen te wissen.

Privacy

Slimme speakers als de Echo en Google Home winnen de laatste maanden aan populariteit in de Verenigde Staten (in ons land zijn ze nog niet verkrijgbaar), maar door dit soort zaken doemen vragen rondom privacy op. De Echo slaat audio pas op wanneer het codewoord gegeven wordt, maar dit kan afhankelijk van je gebruik behoorlijk lang zijn. Zo is er altijd een afluisterapparaat aanwezig in je huis. En hoewel het nu een moord op zou kunnen lossen, is het voor veel mensen geen fijn gevoel dat een groot Amerikaans bedrijf direct mee kan luisteren bij alles wat je zegt.