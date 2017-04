Amerikaanse providers zeggen geen surfgeschiedenis te verkopen

Gerard Lewis, de 'Chief Privacy Officer' van Comcast kondigde vandaag in een statement aan: "We verkopen geen individuele browsegeschiedenis van klanten. We hebben dat nooit gedaan en we hebben geen plannen hiertoe". Concurrent AT&T schreef in zijn privacymededeling dat het "geen persoonlijke informatie zal verkopen aan eender wie, voor eender welk doeleinde. Punt".

Ook Verizon kondigde aan dat het geen persoonlijke internetgegevens verkoopt. Het bedrijf zou twee manieren hebben waarop het browsedata van klanten gebruikt. Bij de eerste zouden marketeers enkel toegang hebben tot "anonieme informatie om te bepalen in welke doelgroep voor adverteerders klanten passen". De andere manier zou "geaggregeerde inzichten creëren dat nuttig zouden kunnen zijn voor adverteerders en andere bedrijven".

De bedrijven beloven dus enkel niet-identificeerbare data te verzamelen en te gebruiken. Toch is er twijfel over hoe de anonieme informatie gebruikt zou kunnen worden. Zogenaamde 'data brokers' verzamelen een grote kwantiteit aan niet-persoonlijke gegevens. Gebaseerd op wat ze weten over demografie en locatie zou veel data toch terug kunnen gelinkt worden aan een specifieke persoon. Hoewel data brokers vaak in een legale grijze zone opereren is zo'n informatie potentieel veel waard. Bovendien beweren critici dat niettegenstaande providers op dit moment beweren informatie van klanten enkel op een bepaalde manier te gebruiken, er geen garantie is dat dit in de toekomst niet zal veranderen.