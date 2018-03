Amerikaanse rechtbank spelt Trump de les over zijn Twitter-gedrag

De Knight First Amendment Institute is een organisatie die de vrijheid van meningsuiting nastreeft. De organisatie begon een rechtszaak tegen Trump omdat de president soms mensen blokkeert op zijn Twitter-account.

'Publiek forum'

"Zijn communicatieteam schendt het Eerste Amendement door mensen te blokkeren via het @realDonaldTrump-account op Twitter, omdat die kritiek hebben geuit op de president of zijn beleid", zo luidt de verklaring.

Volgens de redenering van advocate Katherine Fallow van Knight First Amendment Institute, is het account van de president een 'publiek forum'. Zij die geblokkeerd worden door de president, lopen dus informatie mis die misschien alleen via die weg wordt gedeeld.

Dempen

Rechter Naomi Reice Buchwald wil de zaak oplossen met een gulde middenweg voor beide partijen. "Bestaat de oplossing er niet gewoon uit dat hij mensen mute als hij ze als storend beschouwt? Door ze te muten vermijdt hij hun communicatie." Op die manier zouden de 'storende mensen' in kwestie ook geen communicatie van de president meer mislopen.

De advocaten van beide partijen bespreken momenteel het voorstel met hun cliënt. "Het is geen perfecte oplossing, maar het is zeker een goed voorstel', reageerde advocate Fallow. Rechter Buchwald voegde er nog aan toe dat indien beide partijen geen akkoord bereiken, de rechtbank zelf maatregelen oplegt die mogelijk voor geen van beide partijen in goede aarde zullen vallen.