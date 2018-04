Amerikaanse rechter: Uber-chauffeurs zijn geen werknemers

Het is een rechter uit Philadelphia in de Amerikaanse staat Pennsylvania die van oordeel is dat de limousinebestuurders van UberBLACK wel degelijk als zelfstandigen actief zijn. Zo werken ze wanneer ze willen, zijn ze tussendoor vrij om te rusten en persoonlijke dingen te doen en mogen ze roken tussen twee ritten door.

De uitspraak is belangrijk voor Uber. Het bedrijf werkt alleen maar met externe krachten en kreeg daar in het verleden verschillende rechtszaken over van chauffeurs die stellen dat ze ondanks hun zelfstandige activiteit in praktijk werknemers zijn en dus ook recht hebben op minimumloon, bescherming tegen overwerk en andere zaken.

Uber zegt blij te zijn met de beslissing, maar de advocaat van de aanklagers zegt al in beroep te willen gaan.

In de meeste zaken rond Uber-chauffeurs komt het tijdens een rechtszaak tot een minnelijke schikking. Maar de juridische status van Uber-chauffeurs wisselt per staat. Zo werd in Florida beslist dat de bestuurders geen werknemers zijn. In Californië en New York bepaalden overheidsagentschappen dat dit wel het geval is.