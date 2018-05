Amerikaanse Senaat wil netneutraliteit opnieuw invoeren

De regels die in het Obama-tijdperk werden ingevoerd om netneutraliteit te beschermen werden in december door de Amerikaanse telecomwaakhond FCC afgevoerd. Daardoor hoeven providers als AT&T, Comcast en Verizon vanaf 11 juni het internetverkeer niet meer gelijk te behandelen.

De Democraten keerden zich tegen die beslissing en senator Ed Markey diende een resolutie in om de afschaffing alsnog terug te draaien. De Democraten vormen een minderheid in de Senaat, maar ook twee onafhankelijke leden en drie Republikeinse senatoren schaarden zich achter het initiatief. Daardoor werd de resolutie aangenomen met 52 stemmen voor en 47 tegen.

BREAKING: The Senate just voted to restore #NetNeutrality! We won.



To all of those who kept fighting and didn’t get discouraged: you did this. You raised your voices and we heard you. Thank you.



Now the fight continues. On to the House!