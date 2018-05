Amerikaanse senatoren willen Chinese telecombedrijven (weer) verbannen

Twee senatoren, waaronder ex-presidentskandidaat Marco Rubio, denken (opnieuw) aan een wet die het zou verbieden voor Chinese telecombedrijven om op Amerikaanse grond te opereren. Volgens Rubio zou hij daarvoor een absolute meerderheid in het parlement kunnen vinden.

Het wetsvoorstel is een reactie op het voorstel van president Donald Trump om sancties tegen ZTE op te heffen, in ruil voor een boete van 1,3 miljard dollar, een nieuw management en 'veiligheidsgaranties van het hoogste niveau'. Een en ander zou de gesprekken tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping vlot moeten trekken nu de twee al even op koers liggen richting handelsoorlog.

Volgens de senator kan het materiaal van ZTE en andere Chinese bedrijven echter gebruikt worden voor spionage.

Sancties

ZTE heeft er in de VS een slecht jaar op zitten. In april kreeg het bedrijf te horen dat het zeven jaar lang geen technologie mag kopen van Amerikaanse bedrijven. Die straf kwam er nadat ZTE zelf handel dreef met Iran, een land waarop de VS handelssancties heft. De straf zou betekenen dat ZTE geen chips van Qualcomm in zijn telefoons meer kan verwerken, en misschien zelfs zijn Android-licenties kan verliezen.

President Trump maakte in enkele tweets echter duidelijk dat hij ZTE nog wel terug in de markt wil krijgen, iets wat hem niet in dank werd afgenomen door zijn eigen parlement.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ondertussen al een wet goedgekeurd die overheidsinstanties verbiedt om technologie van ZTE te gebruiken, en die Defensie verbiedt om contracten te vernieuwen met distributeurs die met het Chinese bedrijf samenwerken.

Alle Chinezen hetzelfde

Het lijkt er dus op dat handelspraktijken en mogelijke spionage op een hoopje worden gegooid om alle Chinese telecombedrijven te bannen.

Website TechCrunch wijst er op dat ZTE misschien wel de slechtste kandidaat is om de sancties voor te verlichten, omdat het bedrijf bijzonder notoir is als het op diefstal van intellectueel eigendom aankomt. Zo werd het in de VS 126 keer aangeklaagd voor patentschending in de laatste vijf jaar. Het zou ook in China, Duitsland, Noorwegen, Nederland, India, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en enkele andere landen zijn aangeklaagd, voor in totaal nog eens honderd rechtszaken.

Gezien het bedrijf zich ook van sancties op Iran niet veel aantrok, moet het misschien vooral gezien worden als een slechte leerling in de internationale handel. Iets wat andere Chinese bedrijven, zoals Huawei of Lenovo bijvoorbeeld, dan weer niet zijn. Als dit wetsvoorstel erdoor komt, zal echter de hele handel gebannen worden.