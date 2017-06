"Trump, we zullen jou en jouw volk verantwoordelijk houden voor iedere druppel bloed die in moslimlanden vloeit. Ik hou van Islamitische Staat", viel te lezen op verschillende overheidssites, waaronder die voor het departement voor penitentiaire instellingen in de staat Ohio. Hetzelfde bericht prijkte op de site van gouverneur John Kasich.

De minister van Financiën van de staat Ohio, Josh Mandel, was een van de eersten die de cyberaanval opmerkten. Hij plaatste een screenshot van het bericht op Facebook. De hackers lijken het vooral op zijn staat te hebben voorzien. Volgens New York Post werden ook bezoekers van de gemeentewebsite van Brookhaven, in de staat New York, getrakteerd op het muzikaal begeleide dreigement.

Maandagochtend waren veel overheidssites nog onbereikbaar. Justitie onderzoekt nog hoe de hackers toegang hebben verkregen tot de websites, meldt persbureau Bloomberg. In totaal zijn tien overheidssites en twee servers getroffen.