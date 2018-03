Amerikaanse staat Washington verwerpt eigenhandig afschaffing netneutraliteit

Samen verwerpen lokale Republikeinse en Democratische politici de afschaffing van netneutraliteit in Washington. Jay Inslee, gouverneur van de staat, noemt de beslissing van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) 'een beslissing de regering Trump waarmee de belangen van grote bedrijven voorop worden gesteld ten koste van de inwoners van Washington en de VS.'

"Illegale wet"

In december vorig jaar besliste de FCC na een stemming om de netneutraliteit in de VS aan banden te leggen. Op die manier kunnen providers eigen beperkingen opleggen aan hun klanten, alsook gesponsorde content aanbieden, waardoor de vrijheid van het internet in het gedrang komt.

Tegenstanders van de eenzijdige beslissing van de staat Washington zeggen dat de wet illegaal is, omdat de FCC's beslissing voorrang heeft. Mogelijk zou de wet daardoor rechtszaken kunnen uitlokken. Inslee is niet akkoord: "De staten hebben het recht om hun inwoners te beschermen."

Verzet

De nieuwe wet die de staat heeft goedgekeurd, gaat zelfs nog verder dan de bescherming van de netneutraliteit. Providers worden nu ook verplicht om transparanter te communiceren over hun beleid, prestatie-eigenschappen en commerciële activiteiten. Als ze weigeren om die informatie te verlenen, schenden ze daarmee de wetten rond consumentenbescherming.

Hoewel Washington de eerste staat is in de VS die de beslissing van de FCC bestrijdt met een eigen wet, zijn er de afgelopen maanden wel enkele verzetsacties opgedoken. In de Amerikaanse senaat zijn de Democraten bijvoorbeeld op zoek naar één stem voor een resolutie die de wetswijziging in vraag stelt.