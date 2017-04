Amplexor doet overname in de Verenigde Staten

Amplexor was op zoek naar een sterke partner in de Verenigde Staten om de wereldwijde organisatie te versterken en heeft die partner nu gevonden in Sajan. "We wilden onze aanwezigheid in de VS versterken en het aanbod en de competenties van onze language services laten groeien. Sajan was daarvoor de perfect passende partner. De technologische bekwaamheden, leveringscapaciteiten en het geografische bereik van Sajan zijn volledig complementair met Amplexor", legt Marc Evenepoel, ceo van Amplexor uit in de persmededeling. Amplexor betaalt in totaal zo'n 28,5 miljoen dollar.

Sajan is wereldwijd een van de grote leveranciers van vertaal- en lokalisatiediensten. Meer bepaald de technologie voor vertaalmanagement Sajan Transplicity is het paradepaardje. Die technologie moet het bedrijven mogelijk maken om het motto 'think globally, but act locally' ook effectief te realiseren door in te zetten op procesautomatisering rond meertalige inhoud. Sajan heeft zijn hoofdkwartier in de Verenigde Staten, en heeft vestigingen in Ierland, Spanje en Singapore.

Amplexor is sinds 2014 in Luxemburgse handen. Begin 2014 nam de Luxemburgse contentmanagementprovider Euroscript International een meerderheidsparticipatie in Amplexor.