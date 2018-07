Een databank van de staat was het doelwit van een "opzettelijke, gerichte en goed geplande" aanval, zeiden de ministeries van Gezondheid en Informatie in de mededeling. Ze benadrukten dat het om de grootste diefstal van gegevens gaat in de geschiedenis van de archipel in het zuidoosten van Azië.

Volgens de BBC bestaat de gestolen data uit namen en adressen, maar geen medische dossiers, met uitzondering van sommige gevallen waarbij toegediende medicijnen vermeld stonden.