Android-alternatief CyanogenOS stopt ermee

Het Amerikaanse Cyanogen is verantwoordelijk voor het exploiteren van het openbron besturingssysteem CyanogenMod voor smartphones en tablets. Het systeem is gebaseerd op Android met hier en daar een aantal kleine aanpassingen voor meer gebruikersgemak. Bedoeling was dan ook om een betere versie van Google's mobiele besturingssysteem aan te bieden. CyanogenMod is zelf te installeren als vervanging voor Android. Eind dit jaar stopt Cyanogen echter met het verder ontwikkelen van de software.

Eigenaars van telefoons die het CyanogenOS draaien, zoals de OnePlusOne en de Lenovo ZUK Z1, krijgen dus geen updates meer. De source code is openbron en zal nog wel beschikbaar blijven voor mensen die hun eigen besturingssysteem willen bouwen. CyanogenMod heeft ook nog altijd een gemeenschap aan (vrijwillige) ontwikkelaars die de ROM-versie onderhoudt. Wie een telefoon heeft met CyanogenOS, zou dus kunnen overstappen naar CyanogenMod ROM, al zijn de updates daarvoor waarschijnlijk minder frequent.

Volgens Cyanogen is de move een onderdeel van een al langer aan de gang zijnde consolidatie. De afgelopen maanden werd al een paar keer duidelijk dat het bedrijf in moeilijkheden verkeerde. Zo werden er enkele ontslagrondes aangekondigd. Hoewel het bedrijfje ooit claimde dat het 'een kogel door het hoofd van Google' zou schieten met een betere versie van Android, is dat dus duidelijk niet gelukt. Het bedrijf blijft wel bestaan, en zou zich nu focussen op modificaties van Android OS voor fabrikanten van onderdelen.