Android Go, chips en digitale assistenten: de belangrijkste nieuwtjes van Google's I/O conferentie

Android Go

Android is met twee miljard toestellen al 's werelds meest gebruikte mobiele besturingssysteem maar dat is voor Google nog niet echt genoeg. Om tegemoet te komen aan de low end markt, lanceert de techgigant nu Android Go. Dat is een lichtgewicht alternatief van Android O (de aankomende versie van Android, nummer 8), die vlotjes moet werken op bijzonder goedkope telefoons, met bijvoorbeeld 512 MB of 1 GB aan RAM-geheugen. Vaak komen deze modellen niet met de nieuwste versies van besturingssystemen, omdat die meer kosten en vaak ook hogere specificaties vragen.

Delen "Er zijn nu meer Android-gebruikers in India dan in de VS"

Met de Go-variant kijkt Google dan ook vooral naar de opkomende markten. "Er zijn nu meer Android-gebruikers in India dan in de VS," vertelt Sameer Samat, vp van product management voor Android en Google Play, aan Cnet. "En elke minuut komen er zeven Brazilianen voor de eerste keer online." Voor die markten, en voor de goedkopere toestellen die je ook hier vindt, past Android Go zijn software aan om beter te draaien op tragere processoren en minder geheugen. Het platform doet zelfs zijn best om zo weinig mogelijk mobiele data te gebruiken. De eerste Android Go-toestellen zouden in 2018 op de markt moeten komen.

Cloud Chip

Nog opvallend: Google komt met een eigen chip. Het is niet de eerste chip die het bedrijf ontwikkelde (de vorige kwam op de conferentie vorig jaar) maar het is wel de eerste die het bedrijf gaat verkopen. Met deze chip wil Google een geduchte provider worden van clouddiensten. Klanten kunnen de Cloud Tensor Processing Units aankopen via een Google Cloud service. "Dit is in principe een supercomputer voor machine learning", vertelt Urs Hölzle, Google technical chief. De chips zouden sneller moeten zijn in het herkennen van patronen in grote hoeveelheden data. Prijzen voor de chip zijn nog niet bekend.

Delen "Dit is in principe een supercomputer voor machine learning"

De TPU's zijn een duidelijke poging om meer marktaandeel te veroveren in de felbevochten cloud infrastructuurmarkt. Daar is Google momenteel de derde grootste speler, na Amazon's AWS en Microsoft's Azure. Google komt met de chip bovendien in het vaarwater van chipmakers zoals Nvidia. Die laatste kondigde onlangs ook een nieuwe chip aan, de Volta, die trainingsgegevens op een gelijkaardige manier behandelt als Google's Cloud TPU. De Volta is later dit jaar te koop voor 149.000 dollar.

Assistant

Google's digitale Assistant komt naar iOS en wordt meteen ook wat commerciëler. Dat leest u goed: een beetje moderne iPhone kan binnenkort zowel Siri draaien, als Assistant. De app krijgt veel van dezelfde functies die ze op Android heeft. Ze laat onder meer integratie toe met Gmail, zoekt een adres voor je op in Google Maps en laat je babbelen met je domotica. De app komt eerst naar de VS, in het Engels.

Delen Met de developer kit kunnen derde partijen hun eigen producten met Assistant integreren.

Daarnaast kondigt Google ook een developer kit aan voor zijn assistent, zodat derde partijen hun eigen producten met Assistant kunnen integreren. Tot slot zijn er nog de talen. De Assistant heeft ondertussen Frans, Duits, Braziliaans, Portugees en Japans geleerd. Tegen het einde van dit jaar komt daar Italiaans, Spaans en Koreaans bij. Van Nederlands is voorlopig nog geen sprake.

De Assistant, die standaard op Google's Pixel telefoons staat, en nog volop wordt uitgerold naar Android Marshmallow en Nougat (6 en 7), laat ondertussen in de VS ook toe om online te shoppen. Google kondigt aan dat zijn dienst de identiteit van kopers bevestigt en notificaties en aankoopbonnetjes doorstuurt. Het systeem is vergelijkbaar met dat van Amazon's eigen assistent Alexa, met het grote verschil dat Amazon zijn eigen leveringsdienst heeft, en een grote hoeveelheid magazijnen. Google zal voor de functie waarschijnlijk met grote ketens moeten samenwerken.

In de marge