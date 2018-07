Android misschien niet langer gratis, suggereert Google

De blogpost van Pichai heeft voor twee derde weinig met de Europese boete te maken. Hij begint met de benadrukking hoe Android voor meer keuze zorgt, dat er vandaag 24.000 toestellen van 1.300 merken zijn en dat er 1,6 miljoen Europese ontwikkelaars Android-apps maken. Kortom een samenvatting van al het goeds dat Google in het mobiele landschap doet.

Daarbij laat hij verstaan dat smartphones of tablets op Android doorgaans een veertigtal applicaties vooraf geïnstalleerd hebben. Niet enkel van Google (zoals de Play Store of Chrome), maar ook van de fabrikant of van de operator.

"Telefoonmakers zijn niet verplicht om onze diensten mee te nemen op een telefoon. Ze zijn vrij om concurrerende apps mee te leveren en we verdienen ook enkel geld als onze apps worden geïnstalleerd en als mensen kiezen om onze apps te gebruiken in plaats die van concurrenten." Aldus Pichai.

Hij haalt daarbij Amazon als voorbeeld aan, dat een zwaar aangepaste en ingeperkte versie van Android op zijn tablets draait. Tegelijk merkt hij op dat concurrerende browsers zoals Opera of UC Browser goed zijn voor 100 miljoen en 500 miljoen downloads.

Gratis, met ingebouwd verdienmodel

In zijn slotbetoog trekt Pichai de kaart van het zakelijke evenwicht tussen investeren en omzet genereren. Android is bewust gratis maar heeft de afgelopen tien jaar miljarden dollars gekost om te ontwikkelen. Maar dat rendeert omdat het bedrijf zijn eigen apps kan meegeven met het systeem, waarvan er sommigen inkomsten genereren.

Hoewel hij het niet rechtstreeks zegt, suggereert Pichai dat als de Europese Commissie Google verplicht om eigen apps niet langer mee te leveren of de voorkeur te geven aan anderen, dat Android misschien niet gratis kan blijven.

"Het zou de balans van het Android ecosysteem verstoren. Tot op heden heeft het businessmodel van Android er voor gezorgd dat we telefoonmakers niet moesten vragen om te betalen voor onze technologie, of dat we hen afhankelijk moesten maken van een strak gecontroleerd businessmodel."

"We zijn bezorgd dat de beslissing van vandaag de voorzichtige balans die we vandaag met Android hebben zal verstoren, en dat is een jammer signaal in het voordeel van propriëtaire systemen tegenover open platformen." Aldus de CEO van Google.

Die opmerking verdient wel enige nuancering. Zo is de kans klein dat u binnenkort zelf rechtstreeks voor Android betaalt. Voor zeer goedkope toestellen zou een prijsverhoging van pakweg 20 of 50 euro wel impact hebben, maar de realiteit is dat dit vooral voor toestelmakers een hap in de winst zal zijn.

Tegelijk moeten we ook opmerken dat Google door Android gratis weg te geven ook andere concurrenten, zoals het ter ziele gegane Windows Phone of het amper gebruikte Firefox OS, minder ruimte geeft. Het gratis weggeven van Android is dus niet zozeer een daad van liefdadigheid, dan wel een strategische zet die vandaag voor een quasi-monopolie zorgt op de smartphonemarkt.