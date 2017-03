Android O zet volop in op batterijleven

Hoewel de officiële editie van de nieuwe Android pas in de herfst wordt verwacht, maakt Google het nieuwe systeem nu al beschikbaar voor ontwikkelaars, kwestie van te zorgen dat alle apps aangepast geraken om compatibel te zijn. De koosnaam voor het systeem is voorlopig Android O.

Belangrijkste focus van het mobiele besturingssysteem, aldus Google, zal liggen op de batterijduur. Android O zou apps beter beheren en vooral beter in het oog houden wat die apps allemaal op de achtergrond uitspoken terwijl ze aan sneltempo uw batterij leegzuigen. "We hebben bijkomende automatische limieten opgelegd aan wat apps in de achtergrond kunnen doen en dat in drie gebieden: impliciete uitzendingen, achtergronddiensten en locatie-updates," schrijft Dave Burke, Android vp of Engineering, in een blogpost. Wat de eigenlijke gevolgen van die nieuwe focus zullen zijn in de praktijk, is nu nog niet echt duidelijk.

Notificaties

Google heeft ook zijn notificatiesysteem aangepast. Android laat al langer toe dat gebruikers zelf enige controle uitoefenen over welke apps hen lastigvallen, maar met O zouden apps hun notificaties kunnen samenbrengen in 'kanalen'. Dat klinkt een beetje als het systeem van Gmail, waarin 'dringende' notificaties naar de voorgrond treden, en minder belangrijke verkoopsboodschappen en promoties apart worden gehouden, en misschien gewoon kunnen worden afgezet. Ook voorzien, een 'snooze' knop voor notificaties zodat je ze later kan bekijken. Dat is ook al iets dat al langer in Gmail mogelijk is. Notificaties die op deze manier in wacht zijn gezet, kunnen nog geupdated worden door de app, en ontwikkelaars kunnen ze ook een timer geven waarna ze automatisch verdwijnen. Dat laatste zien we vooral gebeuren voor pakweg tijdelijke promoties. Google laat de mogelijkheid trouwens open voor ontwikkelaars om verschillende kleuren te maken voor hun notificaties. Dat kan handig zijn om in een oogopslag notificaties te differentiëren, of het legt de weg open voor extreme lelijkheid.

Extra's

Hoewel Android O dus vooral op batterijleven mikt, biedt de update nog wel enkele leuke functies en verbeteringen. Zo zou Google samenwerken met Sony om geluidskwaliteit in het besturingssysteem te verbeteren, onder meer door Sony's LDAC codecs te implementeren.

Verder komt er een 'picture-in-picture' modus voor video's. Daarmee kunnen gebruikers een video bekijken in een hoek van het scherm, terwijl ze tegelijk in een andere app werken. Zo kan je in principe een filmpje op YouTube bekijken terwijl je in de app van de nmbs kijkt waar je trein zo ongeveer zit. Daarbij zou je zelf de grootte van de vensters kunnen kiezen.

En dan is er nog multi-display ondersteuning, weer een functie waar de techgigant voorlopig vrij vaag over blijft. De kans is vrij groot dat het hier gaat om native ondersteuning voor het afspelen van filmpjes op een tv, of het sturen vna een presentatie naar een monitor, bijvoorbeeld.

Hoewel de Android O preview overduidelijk bedoeld is voor developers, is hij trouwens wel gewoon gratis te proberen. Wie met het nieuwe besturingssysteem wilt spelen, kan het hier downloaden.