Android-ontwikkelaars kunnen app verbergen voor bepaalde toestellen

Het gaat om een aanpassing in de Play Console waarbij je als ontwikkelaar kan aangeven welke toestellen je app wel of niet kunnen vinden in de Play Store. Daarbij kan je bijvoorbeeld smartphones met te weinig RAM-geheugen uitsluiten, maar ook op type.

De functie maakt het makkelijk om bijvoorbeeld veeleisende apps niet vindbaar te maken op toestellen met zwakke prestaties, wat dan weer voorkomt dat die gebruikers een slechte ervaring met je app krijgen. Maar het is ook mogelijk om hen te filteren op basis van een integriteitstest die controleert of de telefoon root-toegang heeft.

De afgelopen dagen ondervonden verschillende gebruikers dat Netflix niet langer te vinden was in Google Play op toestellen met root-toegang. Mogelijk is de nieuwe filterfunctie daar de oorzaak van.