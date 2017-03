'Android Pay deze week naar België'

Google kondigt samen met de bank morgen 'iets' aan samen met BNP Paribas Fortis. Die aankondiging wordt hoogstwaarschijnlijk de lancering van Android Pay de draadloze betaaldienst van Google. Zo liet de bank zelf via Twitter aan gebruiker Tom Uytterhoeven weten dat het Android Pay zou lanceren op zijn kredietkaarten.

De tweet werd intussen verwijderd. Maar Uytterhoeven herhaalt de bevestiging uit het bericht van BNP Paribas Fortis. Ook Tweakers kon een screenshot van het bericht bemachtigen. Google België kan het nieuws tegenover Data News bevestigen noch ontkennen.

@tomuytterhoeven BNP zei dus dat Android Pay vanaf 7 maart naar kredietkaartklanten komt :) (somebody told me something they shouldn't have)